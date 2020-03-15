Распространяется по Африке: первый случай заражения коронавируса зафиксирован в Республике Конго
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Первый случай заражения коронавируса нового типа зарегистрирован в Республике Конго. Об этом со ссылкой на заявление правительства страны в субботу сообщило агентство Reuters, передает УНН.
По данным агентства, инфицированным стал 50-летний мужчина, который 1 марта прибыл из поездки в Париж. Отмечается, что состояние пациента на данный момент является стабильным, его семья изолирована.
Ранее сообщалось о еще двух первых случаях заражения коронавирусом в странах Африки — в ЦАР и Мавритании.
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