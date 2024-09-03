Щонайменше 2,5 тисячі обстрілів зазнали прикордонні області з боку росії у серпні
Київ • УНН
У серпні росія обстріляла прикордонні області України 2,5 тисячі разів. Найбільше атак зазнала Сумська область, де ворог активно застосовував авіацію та ударні БПЛА.
У серпні росія здійснила щонайменше 2,5 тисячі обстрілів прикордонних областей України, найбільше з яких припало на Сумську область. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Загалом, протягом серпня місяця нашими прикордонними нарядами зафіксовано, щонайменше 2,5 тисячі обстрілів прикордонних областей з боку росії. Більшість обстрілів припадає саме на Сумську область, потім на Харківську область та найменша кількість припадає на Чернігівську
Він зазначає, що для ударів по Сумщині ворог активно застосовує авіацію, також часто застосовує БПЛА ударного типу, для ударів по місцях зосередження ЗСУ та по населених пунктах.
Нагадаємо
Ворог атакував Харківський авіаційний інститут та інші об'єкти в області. Внаслідок обстрілів загинула 78-річна жінка, 15 людей отримали поранення, пошкоджено будівлі та інфраструктуру.
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