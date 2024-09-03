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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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По меньшей мере 2,5 тысячи обстрелов подверглись пограничные области со стороны россии в августе

По меньшей мере 2,5 тысячи обстрелов подверглись пограничные области со стороны россии в августе

Киев  •  УНН

3 сентября 2024, 09:06  •  11116 просмотра

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В августе россия обстреляла приграничные области Украины 2,5 тысячи раз. Больше всего атакам подверглась Сумская область, где враг активно применял авиацию и ударные БПЛА.

В августе россия осуществила не менее 2,5 тысячи обстрелов приграничных областей Украины, больше всего из которых пришлось на Сумскую область. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко во время брифинга, передает корреспондент УНН

В общем, в течение августа месяца нашими пограничными нарядами зафиксировано, по меньшей мере 2,5 тысячи обстрелов приграничных областей со стороны россии. Большинство обстрелов приходится именно на Сумскую область, затем на Харьковскую область и наименьшее количество приходится на Черниговскую

- рассказал Демченко.

Он отмечает, что для ударов по Сумщине враг активно применяет авиацию, также часто применяет БПЛА ударного типа, для ударов по местам сосредоточения ВСУ и по населенным пунктам.

Напомним

Враг атаковал Харьковский авиационный институт и другие объекты в области. В результате обстрелов погибла 78-летняя женщина, 15 человек получили ранения, повреждены здания и инфраструктура.

Ворог вночі здійснив цілеспрямований масований обстріл залізничної інфраструктури в двох областях - Укрзалізниця3 сентября 2024, 08:07 • 18617 просмотров

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