Ще одну українську родину вдалося врятувати з тимчасово окупованої території - Єрмак

Маму з трьома дітьми вдалося врятувати з тимчасово окупованої території у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, пише УНН.

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Зазначається, що мама з трьома дітьми - 13-річною дівчинкою та хлопчиками 11 і 9 років - пережили чимало труднощів. У школі, де діти відкрито говорили про свою українську ідентичність, їх цькували, занижували оцінки та проводили "виховні" розмови. Школа перетворилась на джерело постійного тиску та булінгу з боку вчителів.

Завдяки допомозі команди Helping to Leave родина вже вдома. Тут на них чекає новий старт — з підтримкою, можливістю навчатися в українській школі та будувати життя без страху. Виконуємо завдання Президента — повернути всіх українських дітей - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

8 липня Україна успішно повернула сімох дітей віком від 6 до 17 років з тимчасово окупованих територій. Їхні родини перебували під тиском окупаційної влади, яка примушувала отримувати російські документи та погрожувала позбавленням батьківських прав.