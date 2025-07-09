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Ще одну українську родину вдалося врятувати з тимчасово окупованої території - Єрмак

Київ • УНН

 • 199 перегляди

Маму з трьома дітьми віком 9-13 років врятували з тимчасово окупованої території завдяки ініціативі Bring Kids Back UA. Діти зазнавали цькування та булінгу в школі через свою українську ідентичність.

Ще одну українську родину вдалося врятувати з тимчасово окупованої території - Єрмак

Маму з трьома дітьми вдалося врятувати з тимчасово окупованої території у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.  Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що мама з трьома дітьми - 13-річною дівчинкою та хлопчиками 11 і 9 років - пережили чимало труднощів. У школі, де діти відкрито говорили про свою українську ідентичність, їх цькували, занижували оцінки та проводили "виховні" розмови. Школа перетворилась на джерело постійного тиску та булінгу з боку вчителів.

Завдяки допомозі команди Helping to Leave родина вже вдома. Тут на них чекає новий старт — з підтримкою, можливістю навчатися в українській школі та будувати життя без страху. Виконуємо завдання Президента — повернути всіх українських дітей

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

8 липня Україна успішно повернула сімох дітей віком від 6 до 17 років з тимчасово окупованих територій. Їхні родини перебували під тиском окупаційної влади, яка примушувала отримувати російські документи та погрожувала позбавленням батьківських прав.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Суспільство
Офіс Президента України
Андрій Єрмак
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