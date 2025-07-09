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Еще одну украинскую семью удалось спасти с временно оккупированной территории - Ермак

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Маму с тремя детьми в возрасте 9-13 лет спасли с временно оккупированной территории благодаря инициативе Bring Kids Back UA. Дети подвергались травле и буллингу в школе из-за своей украинской идентичности.

Еще одну украинскую семью удалось спасти с временно оккупированной территории - Ермак

Мать с тремя детьми удалось спасти с временно оккупированной территории в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что мама с тремя детьми – 13-летней девочкой и мальчиками 11 и 9 лет – пережили немало трудностей. В школе, где дети открыто говорили о своей украинской идентичности, их травили, занижали оценки и проводили "воспитательные" беседы. Школа превратилась в источник постоянного давления и буллинга со стороны учителей.

Благодаря помощи команды Helping to Leave семья уже дома. Здесь их ждет новый старт — с поддержкой, возможностью учиться в украинской школе и строить жизнь без страха. Выполняем задание Президента — вернуть всех украинских детей

- говорится в сообщении.

Напомним

8 июля Украина успешно вернула семерых детей в возрасте от 6 до 17 лет с временно оккупированных территорий. Их семьи находились под давлением оккупационных властей, которые принуждали получать российские документы и угрожали лишением родительских прав.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Общество
Офис Президента Украины
Андрій Єрмак
Украина
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