Еще одну украинскую семью удалось спасти с временно оккупированной территории - Ермак

Мать с тремя детьми удалось спасти с временно оккупированной территории в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что мама с тремя детьми – 13-летней девочкой и мальчиками 11 и 9 лет – пережили немало трудностей. В школе, где дети открыто говорили о своей украинской идентичности, их травили, занижали оценки и проводили "воспитательные" беседы. Школа превратилась в источник постоянного давления и буллинга со стороны учителей.

Благодаря помощи команды Helping to Leave семья уже дома. Здесь их ждет новый старт — с поддержкой, возможностью учиться в украинской школе и строить жизнь без страха. Выполняем задание Президента — вернуть всех украинских детей - говорится в сообщении.

Напомним

8 июля Украина успешно вернула семерых детей в возрасте от 6 до 17 лет с временно оккупированных территорий. Их семьи находились под давлением оккупационных властей, которые принуждали получать российские документы и угрожали лишением родительских прав.