Еще одну украинскую семью удалось спасти с временно оккупированной территории - Ермак
Киев • УНН
Маму с тремя детьми в возрасте 9-13 лет спасли с временно оккупированной территории благодаря инициативе Bring Kids Back UA. Дети подвергались травле и буллингу в школе из-за своей украинской идентичности.
Мать с тремя детьми удалось спасти с временно оккупированной территории в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что мама с тремя детьми – 13-летней девочкой и мальчиками 11 и 9 лет – пережили немало трудностей. В школе, где дети открыто говорили о своей украинской идентичности, их травили, занижали оценки и проводили "воспитательные" беседы. Школа превратилась в источник постоянного давления и буллинга со стороны учителей.
Благодаря помощи команды Helping to Leave семья уже дома. Здесь их ждет новый старт — с поддержкой, возможностью учиться в украинской школе и строить жизнь без страха. Выполняем задание Президента — вернуть всех украинских детей
Напомним
8 июля Украина успешно вернула семерых детей в возрасте от 6 до 17 лет с временно оккупированных территорий. Их семьи находились под давлением оккупационных властей, которые принуждали получать российские документы и угрожали лишением родительских прав.