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Ще 103 українських бійців повернулися сьогодні додому: троє з них - з Одещини

Ще 103 українських бійців повернулися сьогодні додому: троє з них - з Одещини

Київ • УНН

 • 26187 перегляди

103 українських військовослужбовців повернулися з полону, серед них троє з Одеської області. Звільнені захисники представляють різні регіони України та військові формування, включаючи ЗСУ, Нацгвардію, прикордонників та поліцію.

Сьогодні, 14 вересня, ще 103 українських бійців повернулися додому. За попередньою інформацією, троє з них - з Одещини. Про це пише очільник Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер, передає УНН.

Це захисники Київщини, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Харківщини. Серед них - воїни ЗСУ, Національної гвардії України, прикордонники, поліцейські

- написав він.

"Дякуємо Президенту України Володимиру Зеленському, команді Офісу Президента, Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими за постійну роботу над поверненням наших хлопців та дівчат додому!" - додав Кіпер.

Нагадаємо

Україна успішно провела обмін полоненими з росією. В результаті 103 українських військовослужбовців були звільнені з російського полону та повернулися на Батьківщину.

Обмін полоненими: Україна повернула 51 героя із системи МВС - Клименко 14.09.24, 15:02 • 31520 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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