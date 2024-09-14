Еще 103 украинских бойцов вернулись сегодня домой: трое из них - из Одесской области

Сегодня, 14 сентября, еще 103 украинских бойца вернулись домой. По предварительной информации, трое из них - из Одесской области. Об этом пишет глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер, передает УНН.

Это защитники Киевской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской областей. Среди них - воины ВСУ, Национальной гвардии Украины, пограничники, полицейские - написал он.

"Спасибо Президенту Украины Владимиру Зеленскому, команде Офиса Президента, Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными за постоянную работу над возвращением наших ребят домой!" - добавил Кипер.

Напомним

Украина успешно провела обмен пленными с россией. В результате 103 украинских военнослужащих были освобождены из российского плена и вернулись на Родину.

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