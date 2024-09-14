Обмен пленными: Украина вернула 51 героя из системы МВД - Клименко

Среди 103 украинцев, которых удалось вернуть во время очередного обмена пленными - 51 герой из системы МВД. Большинство из них - защитники Мариуполя и Азовстали. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает УНН.

Дома еще 103 наших героя! Из них 51 - из системы МВД. 38 гвардейцев, 8 пограничников, 4 полицейских и спасатель. Сейчас наши защитники в безопасности и совсем скоро обнимут своих родных - написал Клименко в Telegram.

По его словам, большинство из них - защитники Мариуполя и Азовстали. Также есть те, кто защищал Чернобыльскую АЭС, Харьковскую, Донецкую, Киевскую области. Те, кто мужественно противостоял врагу на всех горячих направлениях.

«Два обмена подряд - уникальная работа всей команды, которая прилагает сверхусилия, чтобы вернуть на родную землю всех военнопленных. Помним обо всех наших людях, работаем над их возвращением», - добавил глава МВД.

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