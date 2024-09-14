Обмін полоненими: Україна повернула 51 героя із системи МВС - Клименко

Серед 103 українців, яких вдалось повернути під час чергового обміну полоненими - 51 герой з системи МВС. Більшість з них – оборонці Маріуполя та Азовсталі. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко, передає УНН.

Вдома ще 103 наших героя! З них 51 – з системи МВС. 38 гвардійців, 8 прикордонників, 4 поліцейських та рятувальник. Зараз наші захисники у безпеці і зовсім скоро обіймуть своїх рідних - написав Клименко у Telegram.

За його словами, більшість з них – оборонці Маріуполя та Азовсталі. Також є ті, хто обороняв Чорнобильську АЕС, Харківську, Донецьку, Київську області. Ті, хто мужньо протистояв ворогові на усіх найгарячіших напрямках.

"Два обміни поспіль – унікальна робота усієї команди, яка докладає надзусиль, щоб повернути на рідну землю усіх військовополонених. Памʼятаємо про усіх наших людей, працюємо над їхнім поверненням", - додав голова МВС.

Обмін полоненими: серед звільнених - 31 захисник "Азовсталі”, українців вдалось повернути завдяки ОАЕ