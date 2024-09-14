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Обмін полоненими: Україна повернула 51 героя із системи МВС - Клименко

Обмін полоненими: Україна повернула 51 героя із системи МВС - Клименко

Київ • УНН

 • 31520 перегляди

У черговому обміні полоненими Україна повернула 103 захисників, з яких 51 - з системи МВС. Більшість звільнених - оборонці Маріуполя та Азовсталі, також є захисники Чорнобильської АЕС та інших гарячих точок.

Серед 103 українців, яких вдалось повернути під час чергового обміну полоненими - 51 герой з системи МВС. Більшість з них – оборонці Маріуполя та Азовсталі.  Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко, передає УНН

Вдома ще 103 наших героя! З них 51 – з системи МВС. 38 гвардійців, 8 прикордонників, 4 поліцейських та рятувальник. Зараз наші захисники у безпеці і зовсім скоро обіймуть своїх рідних

- написав Клименко у Telegram.

За його словами, більшість з них – оборонці Маріуполя та Азовсталі. Також є ті, хто обороняв Чорнобильську АЕС, Харківську, Донецьку, Київську області. Ті, хто мужньо протистояв ворогові на усіх найгарячіших напрямках.

"Два обміни поспіль – унікальна робота усієї команди, яка докладає надзусиль, щоб повернути на рідну землю усіх військовополонених. Памʼятаємо про усіх наших людей, працюємо над їхнім поверненням", - додав голова МВС.

Обмін полоненими: серед звільнених - 31 захисник "Азовсталі”, українців вдалось повернути завдяки ОАЕ14.09.24, 14:36 • 28024 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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