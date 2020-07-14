Шахтарям залишилося зібрати менше 200 голосів під петицією про відставку Геруса

“Шахтарі України звертаються до Вас за допомогою. Ми вірою і правдою довгі роки працювали для нашої країни, добували вугілля, жертвували життям, щоб в нашій державі було світло і тепло. Шахтарський труд дуже важкий, але ми завжди готові добувати вугілля для України.

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Але зараз нам потрібна Ваша допомога. У галузі катастрофа. Шахтарська праця і вся наша енергетична галузь вже не просто у небезпеці, вона гине! Наші підприємства у простої і незрозуміло, коли вийдемо з нього. Наше вугілля добувається нашим потом і кров’ю, але зараз воно нікому не потрібне. Вугілля стільки, що залишається його тільки „їсти“. Тисячі людей без роботи і практично — без засобів до існування”, — відзначають шахтарі у петиції.

У своїх бідах вони звинувачують главу енергетичного комітету ВР Андрія Геруса, який, незважаючи на профіцит вугілля, пролобіював імпорт електроенергії в Україну з РФ.

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“Цілих півроку всі заплющували очі на те, що творить Герус, поки все не зруйнувалося практично остаточно. Коли закриються наші українські шахти, тоді ми дізнаємося справжню ціну російської електроенергії, кривавої електроенергії. Грошей не буде у шахтарів — у шахтарських містах життя зупиниться. У магазинах ніхто купувати нічого не буде, міста просто помруть”, — відзначають шахтарі.

Петицію підписали шахтарі ДП “Селидіввугілля”, ВП “Шахта „Котляревська“, ВП „Шахта“ 1-3 Новогродівська”, ВП “Шахта Україна”, ВП “Шахта Курахівська”.

Нагадаємо, з минулого року гірники знаходилися у простої через сумнівні схеми “Центренерго” (ТЕС), який замість українського вугілля спалював то резервний газ, то російське вугілля, що постачали компанії з орбіти Ігоря Коломойського.

У червні Міненерго та Кабмін поламали ці схеми, визначивши пріоритет за українським вугіллям. З понеділка шахтарі мають повернутися до роботи, повідомили в Міненерго.

Водночас, є ще одна загроза для шахтарів. “Слуга народу” Андрій Жупанін подав законопроект, який передбачає відкриття імпорту електроенергії з РФ, що, за даними експертів, негативно вплине на українські генерації. Цей імпорт був відкритий минулого року так званими “правками Герусу” 18 вересня, а вже з 1 жовтня російську електроенергію почала імпортувати компанія “Юнайтед Енерджі”, пов’язана з Ігорем Коломойським. На час карантину імпорт було призупинено. Але тепер знов вирішується його доля.

Уряд подав свій законопроект і наполягає на тому, що імпорт електроенергії з РФ має бути заборонений.