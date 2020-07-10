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“Слуга народу” звинуватив шахтарів в поширенні коронавірусу

“Слуга народу” звинуватив шахтарів в поширенні коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Народний депутат від фракції “Слуга народу” Олександр Маріковський заявив в ефірі “Шустер LIVE” про те, що поширення коронавірусу якимось чином обумовлено вугільною сферою, передає УНН.

“Онкологія, ГРЗ (гостре респіраторне захворювання — ред.) і CoViD по суті поширюються через брудну генерацію (вугільної галузі — ред.)”, — заявив Маріковський.

Також, відповідаючи на питання шахтарів, що з ними буде далі — адже шахтарі утворюють моногорода, які без наявності діючих шахт перетворяться в “примари” та руїни — Маріковський відповів, що питання шахтарів не варто розглядати з соціальної точки зору, необхідно це робити виходячи з економічних чинників.

Нагадаємо, на відміну від Маріковського, передові служби та організації світу до сих пір не можуть з’ясувати причину появи і поширення коронавірусу.

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