Україні не потрібна імпортна електроенергія – експерт про законопроект “слуги народу”

“Ні, нам не потрібна імпортна електроенергія. Нам потрібно розібратися із внутрішнім ринком”, - зазначив він.

Нині у збитках власні генерації, включаючи оператора атомних електростанцій “Енергоатом” – імпорт ще більше їх доб’є, каже Землянський.

“Я вам наведу такий приклад: у 2005 році повністю відкрили ринок для імпорту нафтопродуктів. З шести нафтопереробних заводів лишився один. Раніше 85% нафтопродуктів ми виробляли самі, сьогодні на 85% ми залежимо від імпорту. Тобто, ми поховали власне виробництво нафтопродуктів. Давайте відкриємо імпорт електроенергії і поховаємо виробництво електроенергії”, - наголошує експерт.

Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії та Білорусі за двосторонніми договорами став можливим восени 2019 року - після схвалення парламентом необхідних нормативних змін. У пресі їх охрестили "правками Геруса" (Андрій Герус - голова комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг), який був ініціатором. Голосування у ВР відбувалося 18 вересня, а вже з 1 жовтня російську електроенергію почала імпортувати компанія "Юнайтед Енерджі", пов'язана з Ігорем Коломойським. На час карантину імпорт було призупинено.

Міненерго подало у ВР законопроект, який передбачає заборону імпорту електроенергії з РФ та Білорусії. Водночас "слуга народу" Андрій Жупанін подав альтернативний законопроект, яким передбачає відновлення цього імпорту.

Обидва законопроекти розглядають у ВР. Фракція "Європейська солідарність" та депутатське об’єднання "Довіра" заявили, що не будуть голосувати за відновлення імпорту електроенергії з РФ. До них вірогідно приєднається "Батьківщина". Позиція фракції "Слуга народу" залишається поки невідомою.