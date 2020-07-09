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Украина не нужна импортная электроэнергия - эксперт о законопроекте "слуги народа"

Украина не нужна импортная электроэнергия - эксперт о законопроекте "слуги народа"

Киев  •  УНН

 • 18696 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Импорт электроэнергии убьет собственное производство и национальные генерирующие компании (АЭС, ТЭС, ГЭС). Об этом в комментарии УНН сообщил энергетический эксперт Валентин Землянский, комментируя законодательную инициативу "слуг народа" открыть импорт электроэнергии из РФ.

"Нет, нам не нужна импортная электроэнергия. Нам нужно разобраться со внутренним рынком", - отметил он.

Сейчас в убытках собственные генерации, включая оператора атомных электростанций "Энергоатом" - импорт еще больше их добьет, говорит Землянский.

"Я вам приведу такой пример: в 2005 году полностью открыли рынок для импорта нефтепродуктов. Из шести нефтеперерабатывающих заводов остался один. Ранее 85% нефтепродуктов мы производили сами, сегодня на 85% мы зависим от импорта. То есть, мы похоронили собственное производство нефтепродуктов. Давайте откроем импорт электроэнергии и похороним производство электроэнергии", - отмечает эксперт.

Напомним, импорт электроэнергии из России и Беларуси по двусторонним договорам стал возможным осенью 2019 года - после одобрения парламентом необходимых нормативных изменений. В прессе их окрестили "правками Геруса" (Андрей Герус - глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг), который был инициатором. Голосование в ВР происходило 18 сентября, а уже с 1 октября российскую электроэнергию начала импортировать компания "Юнайтед Энерджи", связанная с Игорем Коломойским. На время карантина импорт был приостановлен.

Минэнерго подало в ВР законопроект, предусматривающий запрет импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии. В то же время "слуга народа" Андрей Жупанин подал альтернативный законопроект, предусматривающий восстановление этого импорта.

Оба законопроекта рассматривают в ВР. Фракция "Европейская солидарность" и депутатское объединение "Доверие" заявили, что не будут голосовать за восстановление импорта электроэнергии из РФ. К ним вероятно присоединится "Батькивщина". Позиция фракции "Слуга народа" остается пока неизвестной.

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