"Шахтар" втратив перемогу у заключному поєдинку сезону в УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. У 32-му турі Української Прем’єр-ліги “Шахтар” на виїзді зустрічався з “Олександрією”, передає УНН з посиланням на сайт “гірників”.
На заключний матч чемпіонату обидві команди виходили без особливих турнірних завдань: “гірники” взяли титул ще за п’ять турів до фінішу (обігравши саме олександрійців — 3:2), а підопічні Володимира Шарана посіли в регулярному сезоні п’яте місце й наразі готуються до плей-оф за Лігу Європи.
Від перших хвилин супротивники почувалися цілком розкуто й не соромились іти у відкритий розмін атаками. Спершу Третьяков метрів з 10 зарядив вище цілі, а Соломон пустив м’яч поруч зі штангою. Одразу ж Безбородько забив головою, але з офсайду. Манор відповів своїм небезпечним ударом — Паньків дістав. Активний ізраїльтянин не лише загрожував воротам, а й створював моменти для партнерів. Саме після його передачі на 24-й хвилині Тете впорався із захисником, пробив голкіпера та відкрив рахунок у матчі — 0:1. Не минуло 10 хвилин, як відзначився сам Соломон: заробивши штрафний, Манор відмінно виконав його, відправивши м’яч понад стінкою саме у дев’ятку — 0:2.
На старті другої половини “помаранчево-чорні” продовжили довгий контроль і позиційний розіграш м’яча, а олександрійці так само більше уваги приділяли обороні. Гарний момент створив собі Олександр Пихальонок: розвернувшись перед штрафним, пробив низом у дальній кут, але м’яч на сантиметри розминувся зі штангою. Ударом здалеку з периметра спробував забити й Маркос Антоніо, однак і його постріл пройшов упритул з каркасом. Команди, здавалося, спокійно догравали, проте на останніх хвилинах господарі вибухнули двома гольовими атаками та врятували нічию: Довгий вдало добив м’яч після удару партнера, а потім Банада був влучним з меж штрафного — 2:2.
Примітно, що “Шахтар” завершив УПЛ-2019/20 заробив 82 бали і встановив рекорд чемпіонатів України за відривом чемпіона від срібного призера (23 очки).