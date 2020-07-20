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"Шахтер" упустил победу в заключительном поединке сезона в УПЛ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 июля. УНН. В 32-м туре Украинской Премьер-лиги “Шахтер” на выезде встречался с “Александрией”, передает УНН со ссылкой на сайт “горняков”.

На заключительный матч чемпионата обе команды выходили без особых турнирных задач: “горняки” взяли титул еще за пять туров до финиша (обыграв именно александрийцев — 3:2), а подопечные Владимира Шарана заняли в регулярном сезоне пятое место и теперь готовятся к плей-офф Лиги Европы.

С первых минут противники чувствовали себя вполне раскованно и не стеснялись идти в открытый размен атаками. Сначала Третьяков метров с 10 зарядил выше цели, а Соломон пустил мяч рядом со штангой. Сразу же Безбородко забил головой, но из офсайда. Манор ответил своим опасным ударом — Панькив получил. Активный израильтянин не только угрожал воротам, но и создавал моменты для партнеров. Именно после его передачи на 24-й минуте Тете справился с защитником, пробил голкипера и открыл счет в матче — 0:1. Не прошло 10 минут, как отличился Соломон: заработав штрафной, Манор отлично выполнил его, отправив мяч более стенкой именно в девятку — 0:2.

На старте второй половины “оранжево-черные” продолжили долгий контроль и позиционный розыгрыш мяча, а александрийцы так же больше внимания уделяли обороне. Хороший момент создал себе Александр Пихальонок: развернувшись перед штрафной, пробил низом в дальний угол, но мяч на сантиметры разминулся со штангой. Ударом издалека с периметра попытался забить и Маркос Антонио, однако и его выстрел прошел вплотную с каркасом. Команды, казалось, спокойно доигрывали, однако на последних минутах хозяева взорвались двумя голевыми атаками и спасли ничью: Длинный удачно добил мяч после удара партнера, а затем Банада был точен из пределов штрафной — 2:2.

Примечательно, что “Шахтер” завершил УПЛ-2019/20 заработал 82 балла и установил рекорд чемпионатов Украины по отрывом чемпиона от серебряного призера (23 очка).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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