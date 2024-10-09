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Шахраї телефонують від імені голови Запорізької ОВА, просячи "благодійні внески"

Шахраї телефонують від імені голови Запорізької ОВА, просячи "благодійні внески"

Київ • УНН

 • 11648 перегляди

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про шахрайські дзвінки від його імені з проханням зробити "благодійний внесок". Він закликав українців бути пильними і не брати участь у шахрайстві.

Від імені голови Запорізької ОВА Івана Федорова невідомі телефонують жителям регіону і просять здійснити "благодійний внесок", повідомив очільник обласної військові адміністрації, передає УНН

Сьогодні дізнався, що від мого імені невідомі телефонують мешканцям регіону і просять здійснити "благодійний внесок". Повідомив про це відповідні  органи

- написав Федоров у Telegram.

Він звернувся до українців бути пильними і не брати на участь у шахрайстві.

Підготовка до зимового періоду: українців попередили про шахрайські схеми з продажем зарядних станцій 06.10.24, 04:49 • 22035 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Суспільство
zaporizka-oblastЗапорізька область
telegramTelegram
ivan-fedorov-politykІван Федоров

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