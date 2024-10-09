Шахраї телефонують від імені голови Запорізької ОВА, просячи "благодійні внески"
Київ • УНН
Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про шахрайські дзвінки від його імені з проханням зробити "благодійний внесок". Він закликав українців бути пильними і не брати участь у шахрайстві.
Від імені голови Запорізької ОВА Івана Федорова невідомі телефонують жителям регіону і просять здійснити "благодійний внесок", повідомив очільник обласної військові адміністрації, передає УНН.
Сьогодні дізнався, що від мого імені невідомі телефонують мешканцям регіону і просять здійснити "благодійний внесок". Повідомив про це відповідні органи
Він звернувся до українців бути пильними і не брати на участь у шахрайстві.
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