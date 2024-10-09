Мошенники звонят от имени главы Запорожской ОВА, прося «благотворительные взносы»
Киев • УНН
Председатель Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил о мошеннических звонках от его имени с просьбой сделать «благотворительный взнос». Он призвал украинцев быть бдительными и не участвовать в мошенничестве.
От имени председателя Запорожской ОВА Ивана Федорова неизвестные звонят жителям региона и просят осуществить "благотворительный взнос", сообщил глава областной военные администрации, передает УНН.
Сегодня узнал, что от моего имени неизвестные звонят жителям региона и просят осуществить "благотворительный взнос". Сообщил об этом в соответствующие органы
Он обратился к украинцам быть бдительными и не участвовать в мошенничестве.
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