Мошенники звонят от имени главы Запорожской ОВА, прося «благотворительные взносы»

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В тех громадах, где есть желание местных властей поддерживать развитие детского спорта, он финансируется неплохо - нардеп
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В тех громадах, где есть желание местных властей поддерживать развитие детского спорта, он финансируется неплохо - нардеп

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Следователи будут просить суд отстранить главного юриста Нацбанка от должности после того, как ему объявят о подозрении
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Следователи будут просить суд отстранить главного юриста Нацбанка от должности после того, как ему объявят о подозрении

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«Мы завладели землей в интересах тысячи АТОшников» или почему экс-глава Госгеокадастра считает абсурдным дело НАБУ против себя и экс-министра агрополитики Сольского
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«Мы завладели землей в интересах тысячи АТОшников» или почему экс-глава Госгеокадастра считает абсурдным дело НАБУ против себя и экс-министра агрополитики Сольского

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Тайные встречи Думы и Писаренко: в АРМА настаивают, что попасть в их офис можно только через центральный вход
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Инфекционист Голубовская рассказала о вирусе Марбург и рисках его распространения за пределы Африки
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Инфекционист Голубовская рассказала о вирусе Марбург и рисках его распространения за пределы Африки

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В Броварской громаде власть максимально способствует развитию массового детского спорта - президент Национальной украинской федерации ушу

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Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство
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Мошенники звонят от имени главы Запорожской ОВА, прося «благотворительные взносы»

Мошенники звонят от имени главы Запорожской ОВА, прося «благотворительные взносы»

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 08:09  •  5471 просмотра

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Председатель Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил о мошеннических звонках от его имени с просьбой сделать «благотворительный взнос». Он призвал украинцев быть бдительными и не участвовать в мошенничестве.

От имени председателя Запорожской ОВА Ивана Федорова неизвестные звонят жителям региона и просят осуществить "благотворительный взнос", сообщил глава областной военные администрации, передает УНН

Сегодня узнал, что от моего имени неизвестные звонят жителям региона и просят осуществить "благотворительный взнос". Сообщил об этом в соответствующие  органы

- написал Федоров в Telegram.

Он обратился к украинцам быть бдительными и не участвовать в мошенничестве.

Подготовка к зимнему периоду: украинцев предупредили о мошеннических схемах с продажей зарядных станций6 октября 2024, 01:49 • 20848 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Общество
zaporozhskaya-oblastЗапорожская область
telegramТелеграмма
ivan-fedorov-politykИван Федоров