"Шахеди" знову пролітали поруч з Південноукраїнською АЕС: відстань від ядерних об'єктів становила менше ніж 10 кілометрів

ukenru
06:19 • 27682 перегляди

Україна та США зустрінуться в Ер-Ріяді після російсько-американських переговорів

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 72375 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 130258 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 175313 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 136790 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 124599 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 121610 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 156593 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 76411 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84718 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.1 м/с
91 %
749 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 64441 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 57487 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

25 березня, 01:10 • 55913 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 56018 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

01:55 • 52896 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 27867 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 175313 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 156593 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 191127 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 525877 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 2703 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 13126 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 39474 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 38627 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 40459 перегляди
Актуальне
"Шахеди" знову пролітали поруч з Південноукраїнською АЕС: відстань від ядерних об'єктів становила менше ніж 10 кілометрів

"Шахеди" знову пролітали поруч з Південноукраїнською АЕС: відстань від ядерних об'єктів становила менше ніж 10 кілометрів

Київ • УНН

 • 11652 перегляди

Два російських БПЛА було зафіксовано поблизу Південноукраїнської АЕС на відстані менше 10 км від ядерних об'єктів. "Енергоатом" попереджає про зростання кількості таких випадків та можливу підготовку рф до ударів по ядерній інфраструктурі.

В ніч 7 жовтня два "шахеди" були зафіксовані поруч з промисловим майданчиком Південноукраїнської АЕС. Вони пролітали в менше ніж 10 кілометрах від ядерних об'єктів, заявили в вівторок у "Енергоатомі", передає УНН

В ніч з 6-го на 7-ме жовтня два російських БпЛА були зафіксовані поруч з промисловим майданчиком Південноукраїнської АЕС. Відстань прольоту шахедів від ядерних об'єктів становила менше 10 км

- йдеться у заяві "Енергоатому".

Зазначається, що випадки фіксації російських БПЛА за останній час кратно збільшилися, що може свідчити про підготовку рф до ударів по українській ядерній інфраструктурі.

"Енергоатом" надає інформацію про кожен такий факт відповідним установам для направлення Міністерством закордонних справ України нот до Міжнародного агентства з атомної енергії та інформування вітчизняних і міжнародних організацій.

 "Країна-агресорка робить ці кроки абсолютно усвідомлюючи можливі наслідки. Це ядерний тероризм і залякування всього світу радіаційною аварією", – наголосив керівник "Енергоатома" Петро Котін.

кремль готує удари по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими - МЗС21.09.24, 15:37 • 67990 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
yuzhno-ukrainska-atomna-elektrostantsiiaЮжно-Українська атомна електростанція
mizhnarodne-ahentstvo-z-atomnoi-enerhiiМіжнародне агентство з атомної енергії
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.33
Bitcoin
$86,622.00
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.05
Золото
$3,050.80
Ethereum
$2,055.85