"Шахеди" знову пролітали поруч з Південноукраїнською АЕС: відстань від ядерних об'єктів становила менше ніж 10 кілометрів
Київ • УНН
Два російських БПЛА було зафіксовано поблизу Південноукраїнської АЕС на відстані менше 10 км від ядерних об'єктів. "Енергоатом" попереджає про зростання кількості таких випадків та можливу підготовку рф до ударів по ядерній інфраструктурі.
В ніч 7 жовтня два "шахеди" були зафіксовані поруч з промисловим майданчиком Південноукраїнської АЕС. Вони пролітали в менше ніж 10 кілометрах від ядерних об'єктів, заявили в вівторок у "Енергоатомі", передає УНН.
В ніч з 6-го на 7-ме жовтня два російських БпЛА були зафіксовані поруч з промисловим майданчиком Південноукраїнської АЕС. Відстань прольоту шахедів від ядерних об'єктів становила менше 10 км
Зазначається, що випадки фіксації російських БПЛА за останній час кратно збільшилися, що може свідчити про підготовку рф до ударів по українській ядерній інфраструктурі.
"Енергоатом" надає інформацію про кожен такий факт відповідним установам для направлення Міністерством закордонних справ України нот до Міжнародного агентства з атомної енергії та інформування вітчизняних і міжнародних організацій.
"Країна-агресорка робить ці кроки абсолютно усвідомлюючи можливі наслідки. Це ядерний тероризм і залякування всього світу радіаційною аварією", – наголосив керівник "Енергоатома" Петро Котін.
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