"Шахеди" знову пролітали поруч з Південноукраїнською АЕС: відстань від ядерних об'єктів становила менше ніж 10 кілометрів

Два російських БПЛА було зафіксовано поблизу Південноукраїнської АЕС на відстані менше 10 км від ядерних об'єктів. "Енергоатом" попереджає про зростання кількості таких випадків та можливу підготовку рф до ударів по ядерній інфраструктурі.