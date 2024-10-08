"Шахеды" снова пролетали рядом с Южноукраинской АЭС: расстояние от ядерных объектов составляло менее 10 километров
Киев • УНН
Два российских БПЛА были зафиксированы вблизи Южно-Украинской АЭС на расстоянии менее 10 км от ядерных объектов. «Энергоатом» предупреждает о росте количества таких случаев и возможной подготовке РФ к ударам по ядерной инфраструктуре.
В ночь 7 октября два «шахеда» были зафиксированы рядом с промышленной площадкой Южно-Украинской АЭС. Они пролетали в менее чем 10 километрах от ядерных объектов, заявили во вторник в «Энергоатоме», передает УНН.
В ночь с 6-го на 7-е октября два российских БпЛА были зафиксированы рядом с промышленной площадкой Южно-Украинской АЭС. Расстояние пролета шахедов от ядерных объектов составляло менее 10 км
Отмечается, что случаи фиксации российских БПЛА за последнее время кратно увеличились, что может свидетельствовать о подготовке рф к ударам по украинской ядерной инфраструктуре.
«Энергоатом» предоставляет информацию о каждом таком факте соответствующим учреждениям для направления Министерством иностранных дел Украины нот в Международное агентство по атомной энергии и информирования отечественных и международных организаций.
«Страна-агрессор делает эти шаги абсолютно осознавая возможные последствия. Это ядерный терроризм и запугивание всего мира радиационной аварией», - отметил руководитель „Энергоатома“ Петр Котин.
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