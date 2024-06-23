Сеул може надати летальну зброю Україні, якщо росія поглибить військове співробітництво з Південною Кореєю
Київ • УНН
Південна Корея може надати Україні летальну зброю, якщо росія посилюватиме військову співпрацю з Північною Кореєю, зокрема, передасть високоточну зброю.
Південна Корея не матиме обмежень у своїй підтримці Україні, якщо росія передасть Північній Кореї високоточну зброю. Про це заявив радник з національної безпеки Південної Кореї Чан Хо Джин під час виступу на телебаченні, пише УНН з посиланням на Yonhap.
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За словами Чанга, Південна Корея може розглянути можливість надання летальної зброї Україні, якщо росія перейде червону лінію. Зокрема, почне поставляти до Північної Кореї високоточну зброю.
Я хотів би підкреслити, що все залежить від того, що робитиме росія. Чи залишиться у нас якась межа, якщо росія дасть високоточну зброю Північній Кореї?
Чанг наголосив, що не лише Південна Корея, але й росія повинні працювати над поліпшенням двосторонніх відносин.
Якщо вони хочуть відновити і просунути вперед корейсько-російські відносини, я хотів би ще раз наголосити, що російська сторона повинна добре подумати
Додамо
Південна Корея заявила про можливий перегляд своєї політики щодо ненадання зброї Україні після підписання президентом путіним та лідером Північної Кореї Кім Чен Ином всеосяжного договору про стратегічне партнерство, який включає зобов'язання щодо взаємної оборони та співпраці в галузі військових технологій.
путін застеріг, що будь-яка спроба Сеула поставити зброю Україні стане "дуже великою помилкою".
Нагадаємо
США та В'єтнам обговорили шляхи розвитку стратегічного партнерства на зустрічі, яка відбулася після візиту президента росії володимира путіна до В'єтнаму.
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