Южная Корея не будет иметь ограничений в своей поддержке Украины, если россия передаст Северной Корее высокоточное оружие. Об этом заявил советник по национальной безопасности Южной Кореи Чан Хо Джин во время выступления на телевидении, пишет УНН со ссылкой на Yonhap.

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По словам Чанга, Южная Корея может рассмотреть возможность предоставления летального оружия Украине, если россия перейдет красную линию. В частности, начнет поставлять в Северную Корею высокоточное оружие.

Я хотел бы подчеркнуть, что все зависит от того, что будет делать россия. Останется ли у нас какой-то предел, если россия даст высокоточное оружие Северной Корее? - сказал Чанг.

Чанг подчеркнул, что не только Южная Корея, но и россия должны работать над улучшением двусторонних отношений.

Если они хотят восстановить и продвинуть вперед корейско-российские отношения, я хотел бы еще раз подчеркнуть, что российская сторона должна хорошо подумать - сказал он.

Добавим

Южная Корея заявила о возможном пересмотре своей политики по непредоставлению оружия Украине после подписания президентом путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном всеобъемлющего договора о стратегическом партнерстве, который включает обязательства по взаимной обороне и сотрудничеству в области военных технологий.

Путин предостерег, что любая попытка Сеула поставить оружие Украине станет "очень большой ошибкой".

Напомним

США и Вьетнам обсудили пути развития стратегического партнерства на встрече, которая состоялась после визита президента россии путина во Вьетнам.

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