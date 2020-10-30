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Серія терактів у Франції: лідери ЄС шоковані і закликали до діалогу між релігіями

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Глави держав і урядів країн ЄС під час відеоконференції у четвер, 29 жовтня, ухвалили спільну заяву із засудженням терористичних нападів у Франції, повідомляє УНН із посиланням на DW.

“Ми, європейські керівники, шоковані і засмучені терористичними нападами у Франції. Ми засуджуємо найрішучішим чином ці напади, які є також атаками проти наших спільних цінностей”, — йдеться в заяві, поширеній Європейською Радою.

Європейські лідери заявили про свою єдність у прояві солідарності з Францією, французьким народом і урядом країни в безперервній спільній боротьбі проти тероризму і екстремізму.

“Ми єдині і непохитні в нашій солідарності з Францією, з французьким народом і урядом Франції — в нашій спільній і постійній боротьбі з тероризмом і насильницьким екстремізмом”, — йдеться у заяві. “Ми закликаємо керівників усього світу діяти для діалогу і згоди між спільнотами і релігіями, а не для розколу”, — сказано в заяві глав держав і урядів країн ЄС.

Як повідомлялося, раніше в четвер в Ніцці невідомий напав на парафіян католицької церкви. Жертвами нападу стали три людини, ще шість осіб отримали поранення. Як повідомив мер Ніцци Кристіан Естрозі, нападник під час затримання отримав вогнепальне поранення. Після затримання він постійно вигукував “Аллах акбар”. За даними слідства, нападником виявився громадянин Тунісу, який потрапив до ЄС наприкінці вересня і не мав статусу біженця у Франції.

Крім того, французькі поліцейські вранці в четвер застрелили в місті Авіньйон чоловіка, озброєного ножем, який теж вигукував “Аллах акбар”. Крім того, поліція міста Ліон, розташованого в центральній частині Франції, затримала в четвер біля залізничного вокзалу озброєного ножем чоловіка. Зокрема, у Парижі поліція затримала чоловіка, який планував влаштувати напад біля церкви.

Цьому передувало 16 жовтня інший озброєний кухонним ножем ісламіст з криками “Аллах акбар!” перерізав горлянку учителю історії та географії Самюелю Паті у передмісті Парижа. Нападник вбив Паті після того, як він під час уроку, присвяченому свободі слова, показував учням опубліковані Charlie Hebdo карикатури на пророка Мухаммеда.

Наразі невідомо, чи ці напади та спроби нападів пов’язані між собою. Після вбивства Паті Еммануель Макрон неодноразово виступав з промовами. За його словами, країна й далі боротиметься проти “ворожості до просвіти” та пов’язаним із нею насильством. Макрон пообіцяв, що Франція “не відмовиться від карикатур”.

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