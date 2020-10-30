Серия терактов во Франции: лидеры ЕС шокированы и призвали к диалогу между религиями

ukru
Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 8048 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 36216 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 102623 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 78080 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 109645 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 87891 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 96118 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102421 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101319 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101210 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
SpaceX отложила запуск Starship Flight 8: что пошло не так с самой мощной ракетой

SpaceX отложила запуск Starship Flight 8: что пошло не так с самой мощной ракетой

4 марта, 07:00 • 47854 просмотра
Венгрия блокирует €20-миллиардный пакет помощи Украине, фон дер Ляйен может предложить более креативные подходы - Politico

Венгрия блокирует €20-миллиардный пакет помощи Украине, фон дер Ляйен может предложить более креативные подходы - Politico

4 марта, 08:00 • 80213 просмотра
Приостановка военной помощи Трампом выглядит как попытка подтолкнуть Киев к капитуляции - нардеп

Приостановка военной помощи Трампом выглядит как попытка подтолкнуть Киев к капитуляции - нардеп

4 марта, 08:47 • 64305 просмотра
россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

4 марта, 09:14 • 100443 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 35824 просмотра
публикации
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

13:46 • 102623 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

12:57 • 109645 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 373087 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 324357 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 477985 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 35824 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 128305 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 205806 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 232745 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 211566 просмотра
Актуальное
Серия терактов во Франции: лидеры ЕС шокированы и призвали к диалогу между религиями

Серия терактов во Франции: лидеры ЕС шокированы и призвали к диалогу между религиями

Киев  •  УНН

 • 9658 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Главы государств и правительств стран ЕС в ходе видеоконференции в четверг, 29 октября, приняли совместное заявление с осуждением терактов во Франции, сообщает УНН со ссылкой на DW.

“Мы, европейские руководители, шокированы и расстроены террористическими нападениями во Франции. Мы осуждаем самым решительным образом эти нападения, которые также являются атаками против наших общих ценностей”, — говорится в заявлении, распространенном Европейским Советом.

Европейские лидеры заявили о своем единстве в проявлении солидарности с Францией, французским народом и правительством страны в непрерывной совместной борьбе против терроризма и экстремизма.

“Мы едины и непоколебимы в нашей солидарности с Францией, с французским народом и правительством Франции — в нашей общей и постоянной борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом”, — говорится в заявлении. “Мы призываем руководителей всего мира действовать для диалога и согласия между сообществами и религиями, а не для раскола”, — говорится в заявлении глав государств и правительств стран ЕС.

Как сообщалось, ранее в четверг в Ницце неизвестный напал на прихожан католической церкви. Жертвами нападения стали три человека, еще шесть человек получили ранения. Как сообщил мэр Ниццы Кристиан Эстрози, нападающий при задержании получил огнестрельное ранение. После задержания он постоянно выкрикивал “Аллах акбар”. По данным следствия, нападавшим оказался гражданин Туниса, который попал в ЕС в конце сентября и не имел статуса беженца во Франции.

Кроме того, французские полицейские утром в четверг застрелили в городе Авиньон человека, вооруженного ножом, который тоже кричал “Аллах акбар”. Кроме того, полиция города Лион, расположенного в центральной части Франции, задержала в четверг возле железнодорожного вокзала вооруженного ножом мужчину. В частности, в Париже полиция задержала мужчину, который планировал устроить нападение возле церкви.

До этого, 16 октября, другой вооруженный кухонным ножом исламист с криками “Аллах акбар!” перерезал горло учителю истории и географии Самуэлю Пати в пригороде Парижа. Нападающий убил Пати после того, как он во время урока, посвященном свободе слова, показывал ученикам опубликованы Charlie Hebdo карикатуры на пророка Мухаммеда.

Пока неизвестно, эти нападения и попытки нападений связаны между собой. После убийства Пати Эммануэль Макрон неоднократно выступал с речами. По его словам, страна и дальше будет бороться против “враждебности к просвещению” и связанным с ней насилием. Макрон пообещал, что Франция “не откажется от карикатур”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы