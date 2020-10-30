Серия терактов во Франции: лидеры ЕС шокированы и призвали к диалогу между религиями

“Мы, европейские руководители, шокированы и расстроены террористическими нападениями во Франции. Мы осуждаем самым решительным образом эти нападения, которые также являются атаками против наших общих ценностей”, — говорится в заявлении, распространенном Европейским Советом.

Европейские лидеры заявили о своем единстве в проявлении солидарности с Францией, французским народом и правительством страны в непрерывной совместной борьбе против терроризма и экстремизма.

“Мы едины и непоколебимы в нашей солидарности с Францией, с французским народом и правительством Франции — в нашей общей и постоянной борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом”, — говорится в заявлении. “Мы призываем руководителей всего мира действовать для диалога и согласия между сообществами и религиями, а не для раскола”, — говорится в заявлении глав государств и правительств стран ЕС.

Как сообщалось, ранее в четверг в Ницце неизвестный напал на прихожан католической церкви. Жертвами нападения стали три человека, еще шесть человек получили ранения. Как сообщил мэр Ниццы Кристиан Эстрози, нападающий при задержании получил огнестрельное ранение. После задержания он постоянно выкрикивал “Аллах акбар”. По данным следствия, нападавшим оказался гражданин Туниса, который попал в ЕС в конце сентября и не имел статуса беженца во Франции.

Кроме того, французские полицейские утром в четверг застрелили в городе Авиньон человека, вооруженного ножом, который тоже кричал “Аллах акбар”. Кроме того, полиция города Лион, расположенного в центральной части Франции, задержала в четверг возле железнодорожного вокзала вооруженного ножом мужчину. В частности, в Париже полиция задержала мужчину, который планировал устроить нападение возле церкви.

До этого, 16 октября, другой вооруженный кухонным ножом исламист с криками “Аллах акбар!” перерезал горло учителю истории и географии Самуэлю Пати в пригороде Парижа. Нападающий убил Пати после того, как он во время урока, посвященном свободе слова, показывал ученикам опубликованы Charlie Hebdo карикатуры на пророка Мухаммеда.

Пока неизвестно, эти нападения и попытки нападений связаны между собой. После убийства Пати Эммануэль Макрон неоднократно выступал с речами. По его словам, страна и дальше будет бороться против “враждебности к просвещению” и связанным с ней насилием. Макрон пообещал, что Франция “не откажется от карикатур”.