Серйозна ДТП на трасі Київ-Чоп: вантажівка розтрощила дві автівки
Київ • УНН
На автодорозі Київ-Чоп біля села Козьова сталася аварія з потерпілими. Вантажівка зіткнулася з двома автомобілями, які вилетіли в кювет, рух частково перекрито.
На автодорозі Київ - Чоп, біля населеного пункту Козьова сталося ДТП з потерпілими, передає УНН із посиланням на полції Львівської області.
За даними правоохоронців, на відповідній ділянці патрульні забезпечують реверсний рух.
"На місці події працюють необхідні служби. Врахуйте цю інформацію і бережіть себе!" - зазначено у повідомленні.
Додамо
Як повідомив журналіст Віталій Глагола, серйозна ДТП сталась на межі Львівської та Закарпатської областей - вантажівка розтрощила дві автівки.
На місце аварії оперативно прибуло кілька бригад швидкої допомоги. Наразі інформації про постраждалих немає.
Після зіткнення обидві автівки вилетіли в кювет, а фура перекрила одну з смугу руху на дорозі, додав журналіст.