Серьезное ДТП на трассе Киев-Чоп: грузовик разбил две машины
Киев • УНН
На автодороге Киев-Чоп возле села Козева произошла авария с пострадавшими. Грузовик столкнулся с двумя автомобилями, которые вылетели в кювет, движение частично перекрыто.
На автодороге Киев - Чоп, возле населенного пункта Козева произошло ДТП с пострадавшими, передает УНН со ссылкой на полцию Львовской области.
По данным правоохранителей, на соответствующем участке патрульные обеспечивают реверсное движение.
"На месте происшествия работают необходимые службы. Учтите эту информацию и берегите себя!" - указано в сообщении.
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Как сообщил журналист Виталий Глагола, серьезное ДТП произошло на границе Львовской и Закарпатской областей - грузовик разбил две машины.
На место аварии оперативно прибыло несколько бригад скорой помощи. На данный момент информации о пострадавших нет.
После столкновения обе машины вылетели в кювет, а фура перекрыла одну из полосу движения на дороге, добавил журналист.