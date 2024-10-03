Серьезное ДТП на трассе Киев-Чоп: грузовик разбил две машины

На автодороге Киев - Чоп, возле населенного пункта Козева произошло ДТП с пострадавшими, передает УНН со ссылкой на полцию Львовской области.

По данным правоохранителей, на соответствующем участке патрульные обеспечивают реверсное движение.

"На месте происшествия работают необходимые службы. Учтите эту информацию и берегите себя!" - указано в сообщении.

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Как сообщил журналист Виталий Глагола, серьезное ДТП произошло на границе Львовской и Закарпатской областей - грузовик разбил две машины.

На место аварии оперативно прибыло несколько бригад скорой помощи. На данный момент информации о пострадавших нет.

После столкновения обе машины вылетели в кювет, а фура перекрыла одну из полосу движения на дороге, добавил журналист.