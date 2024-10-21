Серія вибухів пролунала у Харкові - ЗМІ
Київ • УНН
У Харкові чути вибухи, ймовірно за межами міста. Повітряні сили попередили про активність ворожої авіації, голова ОВА закликав жителів перебувати в укриттях.
У Харкові було чутно серію вибухів, ймовірно, за межами міста, передає УНН із посиланням на Суспільне.
Раніше у Повітряних силах попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках.
"Загроза застосування авіаційних засобів ураження, для прифронтових областей", - зазначено у повідомленні.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав жителів Харкова та району перебувати в укриттях.
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