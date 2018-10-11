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Сенцов відмовиться від пропозиції працювати бібліотекарем в колонії - адвокат

Сенцов відмовиться від пропозиції працювати бібліотекарем в колонії - адвокат

Київ • УНН

 • 10846 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Засуджений в Росії за тероризм український режисер Олег Сенцов відмовиться від роботи бібліотекарем у колонії, якщо Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) запропонує йому цю роботу. Про це повідомляє "МБХ медіа" з посиланням на слова адвоката Сенцова Дмитра Дінзе, передає УНН.

"Олег не братиме умови по роботі, як він мені і говорив з перших днів: "Я ніде працювати не буду, ніяким чином брати участь в будь-яких заходах в колонії теж не буду - мені це не цікаво". А всі ці робочі місця, які йому пропонують, пов'язані з теплими і добрими умовами, де, як правило, працюють ув'язнені, які співпрацюють з адміністрацією, а він себе до таких не відносить", - пояснив адвокат.

За його словами, Сенцов вважає себе "таким же ув'язненим, як і всі інші" і не хоче перебувати в тюрмі на більш лояльних умовах.

Дінзе також уточнив, що за відмову від роботи ув'язненому нічого не загрожує, оскільки такі обов'язки можуть бути тільки добровільними.

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Нагадаємо, раніше Євросоюз заявив, що солідарний з Сенцовим і, крім оперативного і належного лікування, сподівається на його невідкладне звільнення.

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Сенцов оголосив голодування 14 травня і з тих пір перебував під наглядом лікарів. П'ятого жовтня заступник директора ФСВП РФ Валерій Максименко заявив, що Сенцов припинив голодування.

Як повідомляв УНН, 5 жовтня український режисер Олег Сенцов повідомив, що до нього заплановано застосування примусового харчування, а його думка при цьому вже не враховується.

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