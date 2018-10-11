Сенцов откажется от предложения работать библиотекарем в колонии - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Осужденный в России за терроризм украинский режиссер Олег Сенцов откажется от работы библиотекарем в колонии, если Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) предложит ему эту работу. Об этом сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на слова адвоката Сенцова Дмитрия Динзе, передает УНН.
"Олег не будет принимать условия по работе, как он мне и говорил с первых дней: „Я нигде работать не буду, никаким образом принимать участие в каких-либо мероприятиях в колонии тоже не буду — мне это не интересно“. А все эти рабочие места, которые ему предлагают, связаны с теплыми и хорошими условиями, где, как правило, работают заключенные, сотрудничающие с администрацией, а он себя к таким не относит", - пояснил адвокат.
По его словам, Сенцов считает себя "таким же заключенным, как и все остальные" и не хочет находиться в тюрьме на более лояльных условиях.
Динзе также уточнил, что за отказ от работы заключенному ничего не грозит, поскольку такие обязанности могут быть только добровольными.
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Напомним, ранее Евросоюз заявил, что солидарен с Сенцовым и, кроме оперативного и надлежащего лечения, надеется на его безотлагательное освобождение.
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Сенцов объявил голодовку 14 мая и с тех пор находился под наблюдением врачей. Пятого октября заместитель директора ФСИН РФ Валерий Максименко заявил, что Сенцов прекратил голодовку.
Как сообщал УНН, 5 октября украинский режиссер Олег Сенцов сообщил, что к нему запланировано применение принудительного питания, а его мнение при этом уже не учитывается.
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