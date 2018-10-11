Сенцов откажется от предложения работать библиотекарем в колонии - адвокат

"Олег не будет принимать условия по работе, как он мне и говорил с первых дней: „Я нигде работать не буду, никаким образом принимать участие в каких-либо мероприятиях в колонии тоже не буду — мне это не интересно“. А все эти рабочие места, которые ему предлагают, связаны с теплыми и хорошими условиями, где, как правило, работают заключенные, сотрудничающие с администрацией, а он себя к таким не относит", - пояснил адвокат.



По его словам, Сенцов считает себя "таким же заключенным, как и все остальные" и не хочет находиться в тюрьме на более лояльных условиях.



Динзе также уточнил, что за отказ от работы заключенному ничего не грозит, поскольку такие обязанности могут быть только добровольными.



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Напомним, ранее Евросоюз заявил, что солидарен с Сенцовым и, кроме оперативного и надлежащего лечения, надеется на его безотлагательное освобождение.

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Сенцов объявил голодовку 14 мая и с тех пор находился под наблюдением врачей. Пятого октября заместитель директора ФСИН РФ Валерий Максименко заявил, что Сенцов прекратил голодовку.

Как сообщал УНН, 5 октября украинский режиссер Олег Сенцов сообщил, что к нему запланировано применение принудительного питания, а его мнение при этом уже не учитывается.



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