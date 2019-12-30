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Сенцов прокоментував звільнення українців з полону

Сенцов прокоментував звільнення українців з полону

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Звільнений 7 вересня з російського полону режисер Олег Сенцов привітав звільнення українців з ОРДЛО в рамках обміну утриманими особами. Про це Сенцов написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“У будь-якому разі для 76 наших бранців та їх родин це пекло закінчилося. Я щиро вітаю звільнених, та дякую усім, хто боровся за їх свободу і буде боротися за тих, хто лишився у полоні!”, — написав він.

Раніше Сенцов коментував обмін утримуваними особами, який на той момент, ще не відбувся. Тоді він заявив, що в рамках цього обміну обмін “Україна віддасть справжніх вбивць: російських найманців, харківських терористів та п’ятьох беркутовців”.

Нагадаємо, звільнення утримуваних осіб завершилося — з ОРДЛО повернулося 76 утримуваних українців.

Пізніше на сайті Офісу президента України опублікували детальний список щодо всіх українців, що повернулись на підконтрольну Україну 29 грудня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський підбив підсумки процесу звільнення українців: це було політичне рішення

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