Сенцов прокомментировал освобождение украинцев из плена
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Освобожденный 7 сентября из российского плена режиссер Олег Сенцов приветствовал освобождение украинцев из ОРДЛО в рамках обмена удержанными лицами. Об этом Сенцов написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
“В любом случае для 76 наших пленников и их семей это ад закончилось. Я искренне поздравляю освобожденных, и спасибо всем, кто боролся за их свободу и будет бороться за тех, кто остался в плену!”, — написал он.
Ранее Сенцов комментировал обмен удерживаемыми лицами, который на тот момент, еще не состоялся. Тогда он заявил, что в рамках этого обмена обмен “Украина отдаст настоящих убийц: российских наемников, харьковских террористов и пятерых беркутовцев”.
Напомним, освобождение удерживаемых лиц завершилось — из ОРДЛО вернулись 76 удерживаемых украинцев.
Позже на сайте Офиса президента Украины опубликовали подробный список по всем украинцам, вернувшихся на подконтрольную Украины 29 декабря.
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