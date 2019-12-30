Сенцов прокомментировал освобождение украинцев из плена

“В любом случае для 76 наших пленников и их семей это ад закончилось. Я искренне поздравляю освобожденных, и спасибо всем, кто боролся за их свободу и будет бороться за тех, кто остался в плену!”, — написал он.

Ранее Сенцов комментировал обмен удерживаемыми лицами, который на тот момент, еще не состоялся. Тогда он заявил, что в рамках этого обмена обмен “Украина отдаст настоящих убийц: российских наемников, харьковских террористов и пятерых беркутовцев”.

Напомним, освобождение удерживаемых лиц завершилось — из ОРДЛО вернулись 76 удерживаемых украинцев.

Позже на сайте Офиса президента Украины опубликовали подробный список по всем украинцам, вернувшихся на подконтрольную Украины 29 декабря.

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