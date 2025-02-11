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Сенат підтримав суперечливу кандидатуру Габбард на посаду глави розвідки, сигналізуючи про швидке затвердження - NYT

Київ • УНН

 • 23781 перегляди

Сенат США провів процедурне голосування щодо призначення Тулсі Габбард директором національної розвідки з результатом 52-46. Демократи виступають проти її кандидатури через проросійські та просирійські позиції.

Сенат США у понеділок провів процедурне голосування, де проголосував за висування Тулсі Габбард на посаду директора національної розвідки, що стало сигналом щодо її прямого затвердження на цю посаду. Про це повідомляє The New York Times, пише УНН.

Деталі 

Голосування з результатами 52 голоси проти 46-ти стало останньою ознакою того, що республіканці, які зіткнулися з сильним тиском з боку президента США Дональда Трампа, який вимагає затвердити його кандидатку, готові відмовитися від своїх сумнівів і капітулювати перед його бажаннями, зазначає видання. 

Це усунуло останню перешкоду для затвердження Габбард, яке раніше викликало суперечки в Сенаті, через сильні побоювання щодо її позицій з питань розвідки та співчутливих заяв щодо колишнього сирійського диктатора Башара Асада і російського диктатора володимира путіна.

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Тепер її кандидатура, ймовірно, може бути затвердженою на фінальному голосуванні, яке відбудеться або пізно ввечері у вівторок, або рано вранці в середу.

Такі кроки були зроблені в той момент, коли демократи, які назвали Габбард невідповідною для посади, на яку її висунуто, стали чинити тиск на своїх колег-республіканців, закликаючи їх приєднатися до них і виступити в опозиції.

Сенатор Марк Ворнер із Вірджинії, головний демократ у комітеті з розвідки, заявив, що було б "безвідповідально" затверджувати Габбард, назвавши її непридатною для керівництва 18 агенціями, що входять у розвідувальне співтовариство Сполучених Штатів.

"Сьогоднішній світ складніший і небезпечніший, ніж будь-коли раніше; нам потрібні серйозні люди з досвідом, знаннями і судженням, щоб орієнтуватися в цій складності, - сказав Ворнер у своїй промові за кілька хвилин до голосування. - На жаль, пані Габбард не є таким кандидатом".

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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