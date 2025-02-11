Сенат поддержал противоречивую кандидатуру Габбард на должность главы разведки, сигнализируя о скором утверждении - NYT
Киев • УНН
Сенат США провел процедурное голосование по назначению Тулси Габбард директором национальной разведки с результатом 52-46. Демократы выступают против ее кандидатуры из-за пророссийских и просирийских позиций.
Сенат США в понедельник провел процедурное голосование, где проголосовал за выдвижение Тулси Габбард на должность директора национальной разведки, что стало сигналом о ее прямом утверждении на эту должность. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.
Детали
Голосование с результатами 52 голоса против 46-ти стало последним признаком того, что республиканцы, столкнувшиеся с сильным давлением со стороны президента США Дональда Трампа, который требует утвердить его кандидата, готовы отказаться от своих сомнений и капитулировать перед его желаниями, отмечает издание.
Это устранило последнее препятствие для утверждения Габбард, которое ранее вызвало споры в Сенате, из-за сильных опасений относительно ее позиций по вопросам разведки и сочувственных заявлений в отношении бывшего сирийского диктатора Башара Асада и российского диктатора владимира путина.
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Теперь ее кандидатура, вероятно, может быть утвержденной на финальном голосовании, которое состоится либо поздно вечером во вторник, либо рано утром в среду.
Такие шаги были предприняты в тот момент, когда демократы, назвавшие Габбард неподходящей для должности, на которую она выдвинута, стали оказывать давление на своих коллег-республиканцев, призывая их присоединиться к ним и выступить в оппозиции.
Сенатор Марк Уорнер из Вирджинии, главный демократ в комитете по разведке, заявил, что было бы "безответственно" утверждать Габбард, назвав ее непригодной для руководства 18 агентствами, входящими в разведывательное сообщество Соединенных Штатов.
"Сегодняшний мир сложнее и опаснее, чем когда-либо прежде; нам нужны серьезные люди с опытом, знаниями и суждением, чтобы ориентироваться в этой сложности, - сказал Уорнер в своей речи за несколько минут до голосования. - К сожалению, г-жа Габбард не является таким кандидатом".
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