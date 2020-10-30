Секретар РНБО: Конституційний суд не може ухвалювати рішення стосовно самого себе

“Ті рішення, які ухвалює Конституційний суд стосовно самого себе, не можуть бути обґрунтовані юридично. Не можуть вони самі собі скасовувати заповнення декларацій, звіти перед суспільством. Вони не мажуть цього робити. Це політично неприпустимі речі. І тоді вони взагалі вищі за Бога”, — сказав Данілов.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити весь склад Конституційного суду.

Як повідомив нардеп Олександр Качура, у понеділок, 2 листопада, відбудеться засідання фракції “Слуга народу”, на якому планують обговорити законопроект щодо звільнення суддів Конституційного суду.

Юрист заявив, що законопроект Зеленського про звільнення суддів КСУ є неконституційним.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.