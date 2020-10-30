Секретарь СНБО: Конституционный суд не может принимать решения относительно самого себя
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Конституционный суд Украины не принимать решения относительно соответствия Конституции законов, регулирующих подотчетность самих судей КСУ. Такое мнение высказал в эфире Радио Свобода секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает корреспондент УНН.
“Те решения, которые принимает Конституционный суд относительно самого себя, не могут быть обоснованы юридически. Не могут они сами себе отменять заполнение деклараций, отчеты перед обществом. Они не мажут этого делать. Это политически недопустимые вещи. И тогда они вообще выше Бога”, — сказал Данилов.
Напомним, Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает освободить весь состав Конституционного суда.
Как сообщил нардеп Александр Качура, в понедельник, 2 ноября, состоится заседание фракции “Слуга народа”, на котором планируют обсудить законопроект об освобождении судей Конституционного суда.
Юрист заявил, что законопроект Зеленского об увольнении судей КСУ неконституционным.
Напомним, Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру е-деклараций был закрыт.
29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.
29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал Назка безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций.