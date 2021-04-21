Щоб не усім підряд: МОЗ просить українців повідомляти про випадки щеплень від COVID-19 поза чергою

Так, заступник міністра нагадав, що наразі в Україні триває кампанія з вакцинації, і МОЗ змінив підходи до цього процесу, зокрема щодо щеплень публічних осіб.

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“Тому у нас в контактному центрі ви можете залишити звернення. Якщо ви бачити, що в тому чи іншому регіоні якимось чином, на ваш погляд, є інформація, що вакцинація йде не за планом, або щеплення починають робити всім підряд — таких варіантів зараз немає, але, теоритично, то, будь ласка, повідомте на контактний центр — ми розберемось із цим питанням, оскільки цього немає бути. Є чіткий план, затверджений міністерством, і по ньому має все рухатись”, — зазначив Кучер.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії. Її Україна отримала 500 тис. доз.

При цьому 25 березня до України з Китаю прибула перша партія вакцини проти COVID-19 CoronaVac у 215 тис. доз виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. За даними МОЗ, вакцинація препаратом виробництва Sinovac в Україні розпочалася вже 13 квітня.

Зранку 16 квітня в Україну прибула перша партія вакцини Pfizer у межах механізму COVAX — 117 тис. доз. Вакцинувати нею почали 18 квітня.

Раніше голова МОЗ Максим Степанов також розповів, що компанія Pfizer підписала рамковий договір про постачання в Україну 10 млн доз вакцин. Очікується, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями.

В цілому наразі Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.