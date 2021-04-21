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Щоб не усім підряд: МОЗ просить українців повідомляти про випадки щеплень від COVID-19 поза чергою

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Українців просять повідомляти до контактного центру МОЗ України про випадки щеплення від коронавірусу поза чергою. Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я України Ярослав Кучер, передає кореспондент УНН.

Так, заступник міністра нагадав, що наразі в Україні триває кампанія з вакцинації, і МОЗ змінив підходи до цього процесу, зокрема щодо щеплень публічних осіб.

Цитата:

“Тому у нас в контактному центрі ви можете залишити звернення. Якщо ви бачити, що в тому чи іншому регіоні якимось чином, на ваш погляд, є інформація, що вакцинація йде не за планом, або щеплення починають робити всім підряд — таких варіантів зараз немає, але, теоритично, то, будь ласка, повідомте на контактний центр — ми розберемось із цим питанням, оскільки цього немає бути. Є чіткий план, затверджений міністерством, і по ньому має все рухатись”, — зазначив Кучер.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії. Її Україна отримала 500 тис. доз.

При цьому 25 березня до України з Китаю прибула перша партія вакцини проти COVID-19 CoronaVac у 215 тис. доз виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. За даними МОЗ, вакцинація препаратом виробництва Sinovac в Україні розпочалася вже 13 квітня.

Зранку 16 квітня в Україну прибула перша партія вакцини Pfizer у межах механізму COVAX — 117 тис. доз. Вакцинувати нею почали 18 квітня.

Раніше голова МОЗ Максим Степанов також розповів, що компанія Pfizer підписала рамковий договір про постачання в Україну 10 млн доз вакцин. Очікується, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями.

В цілому наразі Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.

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