Чтобы не всем подряд: Минздрав просит украинцев сообщать о случаях прививок от COVID-19 вне очереди
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Украинцев просят сообщать в контактный центр Минздрава Украины о случаях прививки от коронавируса вне очереди. Об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения Украины Ярослав Кучер, передает корреспондент УНН.
Так, заместитель министра напомнил, что сейчас в Украине продолжается кампания по вакцинации, и Минздрав изменил подходы к этому процессу, в частности относительно прививок публичных лиц.
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"Поэтому у нас в контактном центре вы можете оставить обращение. Если вы видите, что в том или ином регионе каким-то образом, на ваш взгляд, есть информация, что вакцинация идет не по плану, или прививки начинают делать всем подряд - таких вариантов сейчас нет, но, теоретически, то, пожалуйста, сообщите на контактный центр - мы разберемся с этим вопросом, поскольку этого не должно быть. Есть четкий план, утвержденный министерством, и по нему должно все двигаться", - отметил Кучер.
Вакцинация в Украине
В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии. Ее Украина получила 500 тыс. доз.
При этом 25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия вакцины против COVID-19 CoronaVac в 215 тыс. доз производства китайской компании Sinovac Biotech. По данным Минздрава, вакцинация препаратом производства Sinovac в Украине началась уже 13 апреля.
Утром 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX - 117 тыс. доз. Вакцинировать ею начали 18 апреля.
Ранее глава Минздрава Максим Степанов также рассказал, что компания Pfizer подписала рамочный договор о поставках в Украину 10 млн доз вакцин. Ожидается, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы.
В целом в настоящее время Украина должна получить 32 млн доз вакцин.