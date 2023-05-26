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Ще 60 днів: у Молдові продовжили надзвичайний стан із 4 червня

Ще 60 днів: у Молдові продовжили надзвичайний стан із 4 червня

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. У Молдові надзвичайний стан буде продовжено на 60 днів, починаючи з 4 червня у зв'язку з повномасштабною російською агресією проти України. Про це УНН повідомляє з посиланням на TV8.md.

Цитата

«Надзвичайний стан на всій території Республіки Молдова буде продовжено на 60 днів, починаючи з 4 червня. 58 депутатів проголосували в п'ятницю, 26 травня, за його продовження в умовах війни в Україні», - йдеться в повідомленні.

Прем'єр-міністр Дорін Речан з трибуни парламенту повідомив, що НС запитується з кількох причин, зокрема, через шкоду інфраструктурі.

«У нас є український контрнаступ, у нас є розширення нестабільності, зокрема й на території росії. НС запитується з кількох причин: шкода інфраструктурі, а й коли громадянам України нічого їсти, немає води, тоді починаються міграційні потоки», — сказав він.

Доповнення

Надзвичайний стан у Республіці Молдова було запроваджено 24 лютого, після вторгнення росії в Україну. Відтоді його кілька разів продовжували.

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