Еще 60 дней: в Молдове продлили чрезвычайное положение с 4 июня

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«Чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдова будет продлено на 60 дней, начиная с 4 июня. 58 депутатов проголосовали в пятницу, 26 мая, за его продление в условиях войны в Украине», - говориться в сообщении.

Премьер-министр Дорин Речан с трибуны парламента сообщил, что ЧП запрашивается по нескольким причинам, в частности, из-за ущерба инфраструктуре.

«У нас есть украинское контрнаступление, у нас есть расширение нестабильности, в том числе и на территории россии. ЧП запрашивается по нескольким причинам: ущерб инфраструктуре, но и когда гражданам Украины нечего есть, нет воды, тогда начинаются миграционные потоки», — сказал он.

Дополнение

Чрезвычайное положение в Республике Молдова было введено 24 февраля, после вторжения россии в Украину. С тех пор его несколько раз продлевали.