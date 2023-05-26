Еще 60 дней: в Молдове продлили чрезвычайное положение с 4 июня
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В Молдове чрезвычайное положение будет продлено на 60 дней, начиная с 4 июня в связи с полномасштабной российской агрессией против Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на TV8.md.
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«Чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдова будет продлено на 60 дней, начиная с 4 июня. 58 депутатов проголосовали в пятницу, 26 мая, за его продление в условиях войны в Украине», - говориться в сообщении.
Премьер-министр Дорин Речан с трибуны парламента сообщил, что ЧП запрашивается по нескольким причинам, в частности, из-за ущерба инфраструктуре.
«У нас есть украинское контрнаступление, у нас есть расширение нестабильности, в том числе и на территории россии. ЧП запрашивается по нескольким причинам: ущерб инфраструктуре, но и когда гражданам Украины нечего есть, нет воды, тогда начинаются миграционные потоки», — сказал он.
Дополнение
Чрезвычайное положение в Республике Молдова было введено 24 февраля, после вторжения россии в Украину. С тех пор его несколько раз продлевали.