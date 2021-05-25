Scania все-таки надала на вимогу АМКУ інформацію для розгляду скарги на шведську компанію

Цитата

“Комітетом, у межах розгляду заяв товариства з обмеженою відповідальністю фірма „Журавлина“ від 23.02.2017 № 02-17/16 та від 01.03.2021 № 03-21/14, було надіслано вимогу про надання інформації від 31.03.2021 № 126-26/01-5030 до товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями „Сканія Україна“ (далі — ТОВ з ІІ „Сканія Україна“). ТОВ з ІІ „Сканія Україна“ надало запитувану інформацію у відповідь на вимогу Комітету у встановлені строки”, — повідомили у пресслужбі АМКУ.

Контекст

Раніше АМКУ поінформував українську компанію “Журавлина” про подовження розгляду їхньої скарги ще на 60 днів через те, що Scania не надала необхідної інформації на вимогу Комітету. Однак, станом на 16 квітня журналістам УНН повідомили у Scania Україна, що обов’язково нададуть усю інформацію, щойно отримають відповідний запит від Антимонопольного комітету. Втім, АМКУ стверджує, що всі необхідні запити на інформацію були надіслані ще 31 березня.

Що було раніше

Дилерський центр “Журавлина” звернувся до Антимонопольного комітету щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку дистриб’ютора шведських вантажівок Scania Україна. Подальшу безпідставну відмову АМКУ провести це розслідування було визнано недійсною у судовому порядку. Розпочався повторний розгляд заяв компанії “Журавлина”.

Разом із тим у експертів виникають сумніви у тому, що в АМКУ ухвалять неупереджене рішення в цій ситуації, враховуючи інтерес до цієї справи народних депутатів від “Слуги народу”, які лобіюють інтереси шведського виробника вантажівок Scania.

Доповнення

Нагадаємо, що Scania вже мала досвід порушення антимонопольного законодавства: у 2017 році Європейська комісія оштрафувала Scania на 880 мільйонів євро за участь у змові з конкурентами та порушення антимонопольного законодавства.