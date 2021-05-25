Scania все-таки предоставила по требованию АМКУ информацию для рассмотрения жалобы на шведскую компанию
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. В Антимонопольном комитете сообщили, что Scania предоставила по их требованию всю необходимую информацию для рассмотрения жалобы о нарушении представительством шведского производителя грузовиков законодательства о защите экономической конкуренции, информирует УНН.
Цитата
“Комитетом, в рамках рассмотрения заявлений общества с ограниченной ответственностью „Журавлына“ от 23.02.2017 № 02-17/16 и от 01.03.2021 № 03-21/14, было отправлено требование о предоставлении информации от 31.03.2021 № 126- 26/01-5030 к обществу с ограниченной ответственностью с иностранными инвестициями „Скания Украина“ (далее — ООО „Скания Украина“). ООО „Скания Украина“ предоставило запрашиваемую информацию в ответ на требование Комитета в установленные сроки”, — сообщили в пресс-службе АМКУ.
Контекст
Ранее АМКУ проинформировал украинскую компанию “Журавлына” о продлении рассмотрения их жалобы еще на 60 дней из-за того, что Scania не предоставила необходимой информации по требованию Комитета. Однако, по состоянию на 16 апреля журналистам УНН сообщили в Scania Украина, что обязательно предоставят всю информацию, как только получат соответствующий запрос от Антимонопольного комитета. Впрочем, АМКУ утверждает, что все необходимые запросы на информацию были направлены еще 31 марта.
Что было раньше
Дилерский центр “Журавлына” обратился в Антимонопольный комитет о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции со стороны дистрибьютора шведских грузовиков Scania Украина. Дальнейший безосновательный отказ АМКУ провести это расследование было признано недействительным в судебном порядке. Началось повторное рассмотрение заявлений компании “Журавлына”.
Вместе с тем у экспертов возникают сомнения в том, что в АМКУ примут беспристрастное решение в этой ситуации, учитывая интерес к этому делу народных депутатов от “Слуги народа”, которые лоббируют интересы шведского производителя грузовиков Scania.
Дополнение
Напомним, что Scania уже имела опыт нарушения антимонопольного законодательства: в 2017 году Европейская комиссия оштрафовала Scania на 880 миллионов евро за участие в сговоре с конкурентами и нарушение антимонопольного законодательства.