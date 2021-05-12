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В АМКУ не пояснили, чому Scania не надала інформації на вимогу. Дистриб'ютор запевняє, що ніхто нічого не вимагав

Київ • УНН

 • 19238 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. В Антимонопольному комітеті повідомили, що дистриб'ютор шведських вантажівок Scania Україна не надав їм необхідної інформації для об’єктивного розгляду заяви компанії “Журавлина” щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції шведським представництвом. Однак у Scania Україна запевняють, що нададуть необхідну інформацію, щойно отримають відповідний запит від АМКУ. Про це повідомляє кореспондент УНН.

В АМКУ не пояснили, чому Scania не надала інформації на вимогу. Дистриб'ютор запевняє, що ніхто нічого не вимагав

Деталі

Термін розгляду заяви української компанії “Журавлина” подовжили ще на 60 днів через нібито ненадання Scania Україна усієї необхідної інформації. Однак об’єктивних причин, згідно з якими відповідно до законодавства Scania Україна отримала таку відстрочку, журналістам УНН в АМКУ не повідомили.

“Уся наявна та отримана Комітетом інформація під час розгляду вищезазначених заяв відноситься до службової інформації”, — повідомили в АМКУ у відповіді на інформаційний запит, так і не пояснивши причин, з яких Scania Україна не надала на їхню вимогу інформацію.

Однак у пресслужбі Scania Україна повідомили, що у випадку запиту від Комітету обов’язково надали б усю затребувану інформацію у встановлений чинним законодавством строк.

“У відповідь на Ваш запит від 16.04.21 відповідаємо, що при отриманні відповідного запиту від АМКУ, ТОВ "Сканія Україна“ обов’язково надасть на нього відповідь у встановлені законодавством строки”, — повідомили в пресслужбі дистриб’ютора.

Примітно, що цю відповідь УНН отримав після того, як в АМКУ повідомили, що Scania Україна не надала необхідної інформації, тому термін і було подовжено.

Отже, згідно з відповіддю Scania Україна, на момент отримання компанією “Журавлина” повідомлення від АМКУ про ненадання інформації дистриб’ютором шведських вантажівок і, відповідно, подовження часу розгляду її заяви, сам Комітет не затребував у Scania Україна відповідної інформації.

Доповнення

Колишня державна уповноважена АМКУ Агія Загребельська пояснила у коментарі УНН, яким чином відповідно до закону відбувається процедура подовження термінів розгляду заяв. 

“У випадку, якщо компанія не надає інформацію у передбачений вимогою АМКУ строк, або надає неповну інформацію, відбуваються одна з двох речей: або компанія може звернутися до АМКУ з проханням продовжити строки надання інформації, і це дискреція АМКУ — продовжити цей строк чи ні. АМКУ може прийняти рішення про продовження строку, якщо вважає причини, з якими звертається компанія, об’єктивними, а може відмовити у продовженні строку, якщо вважає причини не об’єктивними”, — зауважила Загребельська.

Що було раніше

Дилерський центр “Журавлина” звернувся до Антимонопольного комітету щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку дистриб’ютора шведських вантажівок Scania Україна. Подальшу безпідставну відмову АМКУ провести це розслідування було визнано недійсною у судовому порядку. Розпочався повторний розгляд заяв компанії “Журавлина”. У разі виявлення ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції в діях Scania Україна, Антимонопольний комітет ухвалить розпорядження про початок розгляду справи. Але через ненадання Scania Україна на вимогу АМКУ інформації, термін розгляду заяви підприємства “Журавлина” подовжений ще на 60 робочих днів.

Доповнення

Нагадаємо, що Scania вже потрапляла у скандали з порушенням антимонопольного законодавства. Так, Європейська комісія оштрафувала шведський концерн Scania, який випускає вантажні автомобілі та автобуси, на 880 мільйонів євро за участь у змові з конкурентами, що є порушенням добропорядної конкуренції. 

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