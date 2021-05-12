В АМКУ не объяснили, почему Scania не предоставила информацию по требованию. Дистрибьютор уверяет, что никто ничего не требовал

Детали

Срок рассмотрения заявления украинской компании "Журавлына" продлили еще на 60 дней за якобы непредоставление Scania Украина всей необходимой информации. Однако объективных причин, по которым в соответствии с законодательством Scania Украина получила такую отсрочку, журналистам УНН в АМКУ не сообщили.

"Вся имеющаяся и полученная Комитетом информация при рассмотрении вышеупомянутых заявлений относится к служебной информации", - сообщили в АМКУ в ответе на информационный запрос, так и не объяснив причин, по которым Scania Украина не предоставила по их требованию информацию.

Однако в пресс-службе Scania Украина сообщили, что в случае запроса от Комитета обязательно предоставили бы всю затребованную информацию в установленный действующим законодательством срок.

"В ответ на Ваш запрос от 16.04.21 отвечаем, что при получении соответствующего запроса от АМКУ, ООО "Скания Украина" обязательно предоставит на него ответ в установленные законодательством сроки", - сообщили в пресс-службе дистрибьютора.

Примечательно, что этот ответ УНН получил после того, как в АМКУ сообщили, что Scania Украина не предоставила необходимой информации, поэтому срок и был продлен.

Таким образом, согласно ответу Scania Украина, на момент получения компанией "Журавлына" сообщение от АМКУ о непредоставлении информации дистрибьютором шведских грузовиков и, соответственно, увеличении времени рассмотрения ее заявления, сам Комитет не потребовал у Scania Украины соответствующей информации.

Дополнение

Бывшая государственная уполномоченная АМКУ Агия Загребельская объяснила в комментарии УНН, каким образом в соответствии с законом происходит процедура продления сроков рассмотрения заявлений.

"В случае, если компания не предоставляет информацию в предусмотренный требованием АМКУ срок или предоставляет неполную информацию, происходят одна из двух вещей: либо компания может обратиться в АМКУ с просьбой продлить сроки предоставления информации, и это дискреция АМКУ - продлить этот срок или нет. АМКУ может принять решение о продлении срока, если считает причины, по которым обращается компания, объективными, а может отказать в продлении срока, если считает причины не объективными", - отметила Загребельская.

Что было ранее

Дилерский центр "Журавлына" обратился в Антимонопольный комитет относительно нарушения законодательства о защите экономической конкуренции со стороны дистрибьютора шведских грузовиков Scania Украина. Дальнейший безосновательный отказ АМКУ провести это расследование был признан недействительным в судебном порядке. Началось повторное рассмотрение заявлений компании "Журавлына". В случае выявления признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в действиях Scania Украина, Антимонопольный комитет примет распоряжение о начале рассмотрения дела. Но из-за непредоставления Scania Украина по требованию АМКУ информации, срок рассмотрения заявления предприятия "Журавлына" продлен еще на 60 рабочих дней.

Дополнение

Напомним, что Scania уже попадала в скандалы с нарушением антимонопольного законодательства. Так, Европейская комиссия оштрафовала шведский концерн Scania, который выпускает грузовые автомобили и автобусы, на 880 млн евро за участие в сговоре с конкурентами, что является нарушением добропорядочной конкуренции.