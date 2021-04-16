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У дистриб'ютора вантажівок Scania не пояснили, чому на вимогу АМКУ не надали необхідної інформації

У дистриб'ютора вантажівок Scania не пояснили, чому на вимогу АМКУ не надали необхідної інформації

Київ • УНН

 • 20854 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. У дистриб’ютора шведських вантажівок “Scania Україна” не пояснили, чому на вимогу Антимонопольного комітету не надали необхідної інформації для об’єктивного розгляду заяви компанії “Журавлина” щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції шведським представництвом. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

Так, у Scania Україна в коментарі журналісту УНН не пояснили, чому не надали на вимогу Антимонопольного комітету необхідної інформації. Натомість — пообіцяли пояснити, але лише у відповідь на письмовий запит.

Зі свого боку колишня державна уповноважена АМКУ Агія Загребельська пояснила у коментарі УНН, що Комітет має повноваження збирати інформацію у суб’єктів господарювання шляхом направлення вимог. У вимозі АМКУ зазначається строк, протягом якого компанія має надати інформацію.

“У випадку, якщо компанія не надає інформацію у передбачений вимогою АМКУ строк, або надає неповну інформацію, відбуваються одна з двох речей: або компанія може звернутися до АМКУ з проханням продовжити строки надання інформації, і це дискреція АМКУ — продовжити цей строк чи ні. АМКУ може прийняти рішення про продовження строку, якщо вважає причини, з якими звертається компанія, об’єктивними, а може відмовити у продовженні строку, якщо вважає причини не об’єктивними”, — пояснила Загребельська.

Експертка продовжила, що у випадку, коли компанія взагалі не звернулась до Комітету з клопотанням про продовження строку, АМКУ повинні відкрити нову справу про неподання інформації у передбачений вимогою термін.

“В рамках цієї справи компанії загрожує штраф відповідно до Закону України „Про захист економічної конкуренції“ — до 1% річного доходу”, — резюмувала Загребельська.

Що було раніше

Дилерський центр “Журавлина” звернувся до Антимонопольного комітету щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку дистриб’ютора шведських вантажівок “Scania Україна”. Подальшу безпідставну відмову АМКУ провести це розслідування було визнано недійсним у судовому порядку. Розпочався повторний розгляд заяв компанії “Журавлина”. У разі виявлення ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції в діях Scania Україна, Антимонопольний комітет ухвалить розпорядження про початок розгляду справи. Але через ненадання “Scania Україна” на вимогу АМКУ інформації термін розгляду заяви підприємства “Журавлина” подовжений ще на 60 робочих днів.

Доповнення

Нагадаємо, що Scania вже потрапляла у скандали з порушенням антимонопольного законодавства. Так, Європейська комісія оштрафувала шведський концерн Scania, який випускає вантажні автомобілі та автобуси, на 880 мільйонів євро за участь у змові з конкурентами, що є порушенням добропорядної конкуренції.

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