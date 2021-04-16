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В дистрибьютора грузовиков Scania не объяснили, почему по требованию АМКУ не предоставили необходимую информацию

В дистрибьютора грузовиков Scania не объяснили, почему по требованию АМКУ не предоставили необходимую информацию

Киев  •  УНН

 • 20846 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. У дистрибьютора шведских грузовиков “Scania Украина” не объяснили, почему по требованию Антимонопольного комитета не предоставили необходимой информации для объективного рассмотрения заявления компании “Журавлына” о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции шведским представительством. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Детали

Так, в Scania Украина в комментарии журналисту УНН не объяснили, почему не предоставили по требованию Антимонопольного комитета необходимой информации. Вместо этого — пообещали объяснить, но только в ответ на письменный запрос.

Со своей стороны бывшая государственная уполномоченная АМКУ Агия Загребельская объяснила в комментарии УНН, что Комитет имеет полномочия собирать информацию у субъектов хозяйствования путем направления требований. В требовании АМКУ указывается срок, в течение которого компания должна предоставить информацию.

“В случае, если компания не предоставляет информацию в предусмотренный требованием АМКУ срок или предоставляет неполную информацию, происходит одна из двух вещей: либо компания может обратиться в АМКУ с просьбой продлить сроки предоставления информации, и это дискреция АМКУ — продлить этот срок или нет. АМКУ может принять решение о продлении срока, если считает причины, по которым обращается компания, объективными, а может отказать в продлении срока, если считает причины не объективными”, — пояснила Загребельская.

Эксперт продолжила, что в случае, когда компания вообще не обратилась в Комитет с ходатайством о продлении срока, АМКУ должны открыть новое дело о непредставлении информации в предусмотренный требованием срок.

“В рамках этого дела компании грозит штраф в соответствии с Законом Украины „О защите экономической конкуренции“ — до 1% годового дохода”, — резюмировала Загребельская.

Что было раньше

Дилерский центр “Журавлына” обратился в Антимонопольный комитет о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции со стороны дистрибьютора шведских грузовиков “Scania Украина”. Дальнейший безосновательный отказ АМКУ провести это расследование был признан недействительным в судебном порядке. Началось повторное рассмотрение заявлений компании “Журавлына”. В случае выявления признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в действиях Scania Украина, Антимонопольный комитет примет распоряжение о начале рассмотрения дела. Но из-за непредоставления “Scania Украина” по требованию АМКУ информации срок рассмотрения заявления предприятия “Журавлына” продлен еще на 60 рабочих дней.

Дополнение

Напомним, что Scania уже попадала в скандалы с нарушением антимонопольного законодательства. Так, Европейская комиссия оштрафовала шведский концерн Scania, который выпускает грузовые автомобили и автобусы, на 880 миллионов евро за участие в сговоре с конкурентами, что является нарушением добропорядочной конкуренции.

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