СБУ кваліфікувала як теракт спробу підриву польського автобусу у Львові
Київ • УНН
Київ. 11 грудня. УНН. Служба безпеки України кваліфікувала як теракт спробу підриву польського пасажирського автобуса, вчора на стоянці біля одного з готелів у Львові. Про це УНН повідомили у прес-центрі СБУ.
“Злочин кваліфіковано за статтею 258 (теракт). Підозрюваних і затриманих у справі поки немає”, — сказали в СБУ.
Як повідомлялося, внаслідок вибуху ніхто не постраждав, частково була пошкоджена обшивка транспортного засобу.
Нагадаємо, подія сталася у ніч на 10 грудня. Повідомлялося, що вибуховим пристроєм було пошкоджено зовнішню обшивку автобуса, що перевозив польських туристів.
За даними консульства Польщі у Львові, в автобусі їхали 23 польських туристи. Ніхто не постраждав. Вжиті заходи із повернення туристів додому.
Як повідомляв УНН, МЗС Польщі заявило увечері 10 грудня, що підрив польського автобуса у Львівській області – це "чергова антипольська акція на території України".