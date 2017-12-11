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СБУ кваліфікувала як теракт спробу підриву польського автобусу у Львові

СБУ кваліфікувала як теракт спробу підриву польського автобусу у Львові

Київ • УНН

 • 10664 перегляди

Київ. 11 грудня. УНН. Служба безпеки України кваліфікувала як теракт спробу підриву польського пасажирського автобуса,  вчора на стоянці біля одного з готелів у Львові. Про це УНН повідомили у прес-центрі СБУ.

“Злочин кваліфіковано за статтею 258 (теракт). Підозрюваних і затриманих у справі поки немає”, — сказали в СБУ.

Як повідомлялося, внаслідок вибуху ніхто не постраждав, частково була пошкоджена обшивка транспортного засобу.

Нагадаємо, подія сталася у ніч на 10 грудня. Повідомлялося, що вибуховим пристроєм було пошкоджено зовнішню обшивку автобуса, що перевозив польських туристів.

За даними консульства Польщі у Львові, в автобусі їхали 23 польських туристи. Ніхто не постраждав. Вжиті заходи із повернення туристів додому.

Як повідомляв УНН, МЗС Польщі заявило увечері 10 грудня, що підрив польського автобуса у Львівській області – це "чергова антипольська акція на території України".

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