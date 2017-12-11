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10 марта, 17:10 • 110426 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 129479 просмотра

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10 марта, 09:12 • 107918 просмотра

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СБУ квалифицировала как теракт попытку подрыва польского автобуса во Львове

СБУ квалифицировала как теракт попытку подрыва польского автобуса во Львове

Киев  •  УНН

 • 10663 просмотра

Киев. 11 декабря. УНН. Служба безопасности Украины квалифицировала как теракт попытку подрыва польского пассажирского автобуса, вчера на стоянке у одной из гостиниц во Львове. Об этом сообщили УНН в пресс-центре СБУ.

"Преступление квалифицировано по статье 258 (теракт). Подозреваемых и задержанных по делу пока нет ", - сказали в СБУ.

Напомним, происшествие произошло в ночь на 10 декабря . Сообщалось, что взрывное устройство было повреждено внешнюю обшивку автобуса, перевозившего польских туристов.

По данным консульства Польши во Львове, в автобусе ехали 23 польских туристов. Никто не пострадал. Принятые меры по возврату туристов домой.

Как сообщал УНН, МИД Польши заявил вечером 10 декабря, что подрыв польского автобуса во Львовской области - это "очередная антипольская акция на территории Украины".

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