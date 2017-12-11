СБУ квалифицировала как теракт попытку подрыва польского автобуса во Львове
Киев • УНН
Киев. 11 декабря. УНН. Служба безопасности Украины квалифицировала как теракт попытку подрыва польского пассажирского автобуса, вчера на стоянке у одной из гостиниц во Львове. Об этом сообщили УНН в пресс-центре СБУ.
"Преступление квалифицировано по статье 258 (теракт). Подозреваемых и задержанных по делу пока нет ", - сказали в СБУ.
Напомним, происшествие произошло в ночь на 10 декабря . Сообщалось, что взрывное устройство было повреждено внешнюю обшивку автобуса, перевозившего польских туристов.
По данным консульства Польши во Львове, в автобусе ехали 23 польских туристов. Никто не пострадал. Принятые меры по возврату туристов домой.
Как сообщал УНН, МИД Польши заявил вечером 10 декабря, что подрыв польского автобуса во Львовской области - это "очередная антипольская акция на территории Украины".