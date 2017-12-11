"Чергова антипольська акція на території України" - МЗС Польщі відреагувало на підрив автобуса у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ Польщі заявило увечері 10 грудня, що підрив польського автобуса у Львівській області – це "чергова антипольська акція на території України", повідомляє УНН з посиланням на відповідну заяву опубліковану на сайті зовнішньополітичного відомства Польщі.
За даними консульства Польщі у Львові, в автобусі їхали 23 польських туриста, в тому числі місцеві чиновники.
"Автомобіль був пошкоджений на стоянці поруч з готелем. Під час події в транспортному засобі не було нікого. Ніхто не постраждав", – йдеться в повідомленні.
Організатор поїздки вжив заходи для повернення туристів в Польщу в компанії консула у Львові.
В ніч на 10 грудня на стоянці готелю "Панська Гора" біля Львова невідомим вибуховим пристроєм пошкодили зовнішню обшивку і бічне скло автобуса марки МАN з польською реєстрацією.