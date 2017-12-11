"Очередная антипольская акция на территории Украины" - МИД Польши отреагировало на подрыв автобуса во Львове
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Министерство иностранных дел Польши заявило вечером 10 декабря, что подрыв польского автобуса во Львовской области - это "очередная антипольская акция на территории Украины", сообщает УНН со ссылкой на соответствующее заявление опубликованное на сайте внешнеполитического ведомства Польши.
По данным консульства Польши во Львове, в автобусе ехали 23 польских туриста, в том числе местные чиновники.
"Автомобиль был поврежден на стоянке рядом с отелем. Во время происшествия в транспортном средстве не было никого. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Организатор поездки принял меры для возвращения туристов в Польшу в компании консула во Львове.
В ночь на 10 декабря на стоянке отеля "Барская Гора" возле Львова неизвестным взрывным устройством повредили внешнюю обшивку и боковое стекло автобуса марки МАN с польской регистрацией.