САП: слідство у справі М.Охендовського продовжено до 13 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського продовжено до 13 червня цього року. Про це повідомили УНН у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
"Досудове розслідування (у кримінальному провадженні щодо М.Охендовського - ред.) продовжено до 13 червня", - сказали у САП.
Нагадаємо, як повідомляв керівник САП Н.Холодницький, слідство у справі М.Охендовського раніше було продовжено до 14 квітня.
Як повідомляв УНН, 13 грудня минулого року детективи НАБУ повідомили голові ЦВК Михайлу Охендовському про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України (“Одержання хабарів у великому та особливо великому розмірах особою, яка займає особливо відповідальне становище”). Вказані статті діяли на момент скоєння злочину. Йдеться про "чорну бухгалтерію Партії регіонів".
Проте у березні 2017 року голову Центральної виборчої комісії України Михайла Охендовського оголосили потерпілим у кримінальному провадженні про дії детективів Національного антикорупційного бюро України щодо нього.
Згодом Генеральна прокуратура України закрила справу, яку було відкрито за рішенням Печерського районного суду Києва, щодо порушення САП і НАБУ прав голови ЦВК Михайла Охендовського.