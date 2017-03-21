У справі М.Охендовського продовжено слідство до 14 квітня – Н.Холодницький
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно голови ЦВК Михайла Охендовського продовжене до 14 квітня. Про це сьогодні сказав заступник Генерального прокурора України — керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький в ефірі телеканалу “ЗІК”, передає УНН.
“По Охендовському слідство триває. До 14 квітня продовжений строк (досудового розслідування — ред.)”, — сказав він.
За словами Н.Холодницького, після того як детективи виконають вказівки і доведуть його вину, буде складено обвинувальний акт.
“Якщо не буде достатньо доказів, то буде відповідне процесуальне рішення. Це є закон. Але я хочу побачити всю доказову базу, яку зібрало слідство вже після оголошення підозри”, — підкреслив він.
Нагадаємо, 13 грудня минулого року детективи НАБУ повідомили голові ЦВК Михайлу Охендовському про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України (“Одержання хабарів у великому та особливо великому розмірах особою, яка займає особливо відповідальне становище”). Вказані статті діяли на момент скоєння злочину.
Проте у березні 2017 року Голову Центральної виборчої комісії України Михайла Охендовського оголосили потерпілим у кримінальному провадженні про дії детективів Національного антикорупційного бюро України щодо нього.